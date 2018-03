Pres. Foggia: "Commissario? Situazione unica. Attendiamo incontro"

Ospite della trasmissione sportiva "za Fò" Lucio Fares, presidente del Foggia, ha commentato la decisione del Tribunale di Milano di commissariare il club rossonero. Ecco quanto evidenziato da CalcioFoggia.it: "La notizia l'abbiamo appresa prima dagli organi di stampa e poi in via ufficiale. Però in realtà era nell'aria, ce lo aspettavamo. Se ci sarà un azzeramento del Consiglio di Amministrazione? No, non credo. Premesso che si riferisce alla normativa 231 (Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, ndr), è la prima volta che si verifica un commissariamento nel calcio, e tutto verrà definito nel momento in cui ci incontreremo col commissario, noi auspichiamo anche domani (oggi per chi legge, ndr). Solo dopo potremo essere più specifici, ma tutto è nell'ambito della continuità aziendale. Purtroppo il decreto è un qualcosa di nuovo e non ha molta esperienza perché è la prima volta che succede una cosa del genere nella storia del calcio. Il fatto sia un commissariamento a sei mesi è un aspetto estremamente positivo. Cercheremo di sapere di più dopo il primo incontro, ma mi sento di tranquillizzare i tifosi perché è una cosa che attendevamo da tempo. Aspettiamo solo l'incontro per definire le linee guida, così poi potremo essere più precisi. Se questo avvenimento può incidere sulla giustizia sportiva? Non so se possa incidere, sarà un altro eventuale capitolo che verrà affrontato, qualora dovesse succedere, ma al momento non c'è nessun segnale all'orizzonte. Giovedì data utile in merito alla scarcerazione? Sì, ci sarà l´udienza in merito alla vicenda personale di Fedele (Sannella, ndr) e poi in base ai tempi tecnici, ci dovrebbe essere la pronuncia, l'augurio è quello che si possa tornare alla normalità".