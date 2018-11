Pres. Lecce: "Non guardiamo la classifica, l'obiettivo resta la salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo la vittoria sul Crotone nel turno infrasettimanale ha parlato dell'ottima classifica del club salentino cercando però di tenere i piedi per terra: “È stato un successo sofferto in una gara equilibrata come equilibrato è il campionati di Serie B. Noi siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte e non era facile perché nel Crotone ci sono tanti protagonisti di un buon campionato in Serie A in cui i calabresi non si sono salvati per un soffio. - continua Sticchi Damiani come riporta Sololecce.it - Sono punti importanti e li mettiamo da parte. Trovarci a tre punti dal primato non cambia i nostri obiettivi e non cambia la nostra umiltà, il nostro spirito. La cosa fondamentale è salvarsi il prima possibile anche perché la graduatoria è molto corta per pensare ad altro e non possiamo permetterci distrazioni. Sarà bello comunque affrontare il Pescara in questa posizione, è una soddisfazione che mi riempie d'orgoglio".