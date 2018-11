Pres. Padova: "Dobbiamo resettare. Arrabbiato? No, sono deluso"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Queste le dichiarazioni rilasciate da Roberto Bonetto, presidente del Padova, al termine della gara casalinga contro il Carpi persa 0-1 dai biancoscudati: “Ci siamo trovati con una difesa completamente rimaneggiata perché Trevisan venerdì è finito in ospedale e Contessa è uscito subito… Non abbiamo fatto una bella partita, dovevamo però essere più tenaci ed aggressivi, perché abbiamo costruito molto sulle fasce ma tirato poco in porta. Abbiamo vanificato i tre punti di Ascoli, ora dobbiamo resettare tutto e ripartire da Cosenza. Arrabbiato? No, sono deluso…”, riporta TuttoB.com.