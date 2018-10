Pres. Padova: "Se sarà necessario interverremo sul mercato di gennaio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

alle pagine del Corriere del Veneto arrivano alcune dichiarazioni di Roberto Bonetto, presidente del Padova. Fra i temi toccati dal numero uno del club biancoscudato anche quello del mercato: "La priorità è avere i conti in ordine, ma non siamo completamente usciti di senno. Sappiamo l’importanza di essere tornati in B e vogliamo mantenere la categoria. Per questo interverremo, se sarà necessario, al momento opportuno, a centrocampo e in attacco. Ma non ha senso acquistare svincolati, bisognerebbe aspettarli almeno un mese e mezzo e saremmo già a ridosso di dicembre». A che punto è il discorso stadio? «Tutto procede e con il sindaco e con l’assessore Bonavina abbiamo appuntamento per la fine del mese. Potrebbe slittare tutto di qualche giorno, ma stiamo rispettando perfettamente quello che abbiamo detto. E continuo ad essere ottimista".