Pres. Pescara: "Elizalde chiesto da Inter e Juve, Lapadula? Rido"

© foto di Federico Gaetano

Ospite dei microfoni di Rete8 Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato delle voci di mercato che sono circolate in questi giorni per alcuni tesserati del Delfino: "La squadra è seconda in classifica e sta bene così. L'attaccante? Se non esce nessuno noi siamo contenti di quelli che abbiamo. Se poi qualcuno dovesse andar via ci faremo trovare pronti. Lapadula? Mi viene da sorridere solo al pensiero. Gianluca o altri giocatori di A hanno stipendi impossibili per noi. Machin al Torino? Sono solo tante chiacchiere. Ad oggi l'unica operazione concreta è quella di Elizalde richiesto da Inter e Juve. Vogliono chiudere prima dei suoi impegni con la nazionale per evitare che, in caso di prestazioni positive, salga troppo il valore del giocatore. Melegoni via? A me non risulta. Se poi a gennaio il mister mi dice che può partire è un altro discorso"