Pres. Pescara: "Ieri un tempo di altissimo livello. Ora testa al Palermo"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la vittoria contro il Lecce del suo Pescara, il presidente del Delfino Daniele Sebastiani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero: "Il big match contro il Palermo del prossimo weekend? Ma non è una partita in cui si decide la stagione. Siamo solo all'undicesima giornata. Noi andremo lì a giocarcela, consci della nostra forza e delle nostre chance. Sorridere? Io sono sempre un po' teso dopo le partite. Non ci illudiamo, devo dire che abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello. Quel gol alla fine ci è costato tanto. Nella ripresa siamo entrati un po' timorosi. Abbiamo sofferto i loro traversoni e hanno pareggiato. Per fortuna Nando ha tirato fuori la giocata dal cilindro. E' stata una bellissima partita tra due squadre che giocano bene a calcio. Sapevo che avremmo potuto prendere dei gol, ma alla fine abbiamo meritato".