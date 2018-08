Pres. Pescara: "Ufficiale Ciofani, Zampano va al Frosinone"

© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di ieri, all'interno del programma Rete 8 Sport, come riferisce il sito web dell'emittente, è intervenuto il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha affrontato anche il discorso legato al mercato:

"Ufficiale Matteo Ciofani. Di conseguenza Zampano al Frosinone. Brugman? Non c’è nulla di concreto, andrà via solo a fronte di un’offerta importante, ma siamo contenti che resti a Pescara. In attacco col ritorno di Capone siamo a posto".

Nota poi sulle vicende amministrative: "Vicenda Iva? Non ci sono problemi. Abbiamo sempre rispettato le leggi. Sarà, così, anche in questo caso”.