Pres. Salernitana: "Mercato di gennaio? Non scherziamo. E' presto"

Ai microfoni di granatacento.com, è intervenuto il presidente della Salernitana Marco Mezzaroma: "Ho sempre detto che il supporto del nostro pubblico incide, e fa piacere vedere tante persone anche in trasferta. Domenica mi auguro che ci siano tante persone: affrontiamo un grande avversario, si gioca alle 15, la classifica è ottima e la squadra si sta esprimendo bene. Mi sembra ci siano tutte le condizioni per vedere un bel po’ di tifosi sugli spalti. Solo insieme possiamo raggiungere traguardi importanti. Il Frosinone resta una squadra molto forte, che lotta per obiettivi importanti. Avere un allenatore così esperto mi fa dormire sonni tranquilli: saprà guidare il gruppo affinché non si verifichi nessun calo”.

E a proposito di traguardi, gli viene chiesto del mercato di gennaio: "Quando sento queste cose provo un po’ di fastidio. Siamo secondi in classifica, con sei calciatori che devono rientrare e una serie di vittorie alle spalle e pensiamo già al calciomercato? Ma sapete quante partite mancano e in che mese siamo? Da qui a gennaio possono succedere ancora un sacco di cose e pensiamo al calciomercato? Credo sarebbe più opportuno sostenere chi c’è ora in organico”.