Pro Vercelli, arriva Troiani dal Chievo Verona

Dopo aver formalizzato gli arrivi, tra gli altri, di Bergamelli, Firenze e Bruno, la Pro Vercelli ha praticamente chiuso un’altra operazione. Dal Chievo sta per arrivare in prestito il laterale destro Michele Troiani, classe 1998. Operazione ai dettagli, come riferito da Alfredo Pedullà - esperto di mercato di Sportitalia - attraverso il suo blog.