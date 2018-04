Pro Vercelli, Bifulco: "Periodo in cui gli episodi ci girano a favore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’ala della Pro Vercelli Alfredo Bifulco ha parlato al termine della gara persa contro l’Empoli: “E’ un periodo dove gli episodi ci girano a sfavore, significa che dobbiamo dare ancora di più tutti, abbiamo bisogno di uscire da questa situazione e portare qualche punto a casa magari già da martedì. Io sono a disposizione del mister in qualsiasi ruolo mi voglia far giocare, ho già giocato anche l’anno scorso nella posizione in cui ho giocato oggi. La botta che ho preso non dovrebbe essere preoccupante e dovrei essere a disposizione martedì. La partita con il Pescara sarà importantissima ma ormai come tutte le altre, siamo arrivati quasi alla fine e dobbiamo pensare solo a noi stessi e a fare più punti possibile da qui alla fine del campionato”.