Pro Vercelli, Castiglia: "A Cesena campo ai limiti della praticabilità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Luca Castiglia, centrocampista della Pro Vercelli, riportate dai colleghi di Magicapro.it, dopo il pareggio ottenuto sul campo del Cesena: "Mi sembra doveroso ricordare Davide dopo questi giorni che sono stati molto tristi per tutti. In queste cose ci si stringe tutti in questo dolore. A Cesena c’era un campo ai limiti della praticabilità, era davvero difficile giocare soprattutto il nostro calcio. La squadra ha giocato bene, almeno nel secondo tempo, e ha strappato un pareggio fondamentale. Io sono molto contento del mio settimo gol, soprattutto perché ha dato una speranza a tutta la squadra, sono molto contento anche per Filippo Berra che ha fatto il suo primo gol in Serie B. Ci portiamo a casa questo punto che vale “platino”. Questa sosta forzata alla lunga non ci ha aiutato, ma la Pro Vercelli soprattutto nel secondo tempo c’è stata, è il sesto risultato utile consecutivo: ci sarà ancora da lottare, ma noi lo faremo fino alla fine".