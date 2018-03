Pro Vercelli, Castiglia: "Siamo una squadra viva e combatteremo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Castiglia, centrocampista della Pro Vercelli, ha parlato dagli studi di Sportitalia: “Dimostriamo di essere sempre una squadra viva, che combatterà fino alla fine. La Cremonese non ci ha fatto un gran favore perdendo in casa con l'Entella ma per fortuna il Perugia ha pareggiato a Cesena. Frosinone? Forse era meglio incontrarlo adesso, rispetto a quando l'abbiamo fatto noi. Rimane comunque una squadra forte e sono convinto che verrà fuori. Promozione? Stanno venendo fuori squadre come il Perugia. Il poker del Palermo mi ha stupito ma se il Palermo è in giornata va così”.