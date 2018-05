Pro Vercelli, Gatto: "Bella reazione dopo la gara con lo Spezia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Gatto, ala della Pro vercelli, ha commentato così la gara vinta contro la Ternana: "Credo ci sia stata una bella reazione dopo la partita con lo Spezia. Ci tenevamo a far bene davanti ai nostri tifosi nell’ultima partita casalinga e abbiamo vinto, nonostante la retrocessione. Io sono arrivato a Gennaio in difficoltà fisica, non ero in condizione e ho dovuto fare qualche partita in Primavera per tornare in forma, poi il modulo mi ha un po’ penalizzato. Sono un esterno e non ho trovato molto spazio nel 3-5-2, modulo con cui ho giocato poco. Mentalmente stare fuori rosa al Chievo non è stato facile. Io rispetto le scelte del mister Grassadonia, con cui mi sono trovato bene. Il mio cartellino è della Pro e il prossimo anno, se ci saranno i presupposti, perchè non rimanere", riporta magicapro.it.