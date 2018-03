Pro Vercelli, Grassadonia 2.0. Salvezza difficile ma alla portata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie B: dalle 16.00, ogni 20 minuti, l'analisi di uno dei 22 protagonisti

IL TREND - E' stata una vera corsa ad ostacoli l'avventura di Gianluca Grassadonia sulla panchina della Pro Vercelli. Ufficializzato lo scorso 14 giugno come erede di Moreno Longo passato al Frosinone, il tecnico salernitano ha pagato nei primi mesi della sua gestione l'essere alla sua esperienza fra i cadetti. Una serie di problematiche che ha portato anche all'esonero a metà dicembre. Una separazione, però, durata solo un mese con Gianluca Atzori, il tecnico chiamato a sostituirlo, capace di rimanere in gioco il tempo di uno sbadiglio. Altro esonero stagionale per le Bianche Casacche e via al Grassadonia 2.0. L'obiettivo della salvezza è complicato ma non impossibile. A Vercelli, poi, sono degli esperti in salvezze e questo è un fattore da non trascurare.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Il futuro sulla panchina della Pro si deciderà probabilmente con l'ottenimento o meno della permanenza della formazione piemontese in Serie B. Da non escludere però che il tecnico possa rimanere in cadetteria su un'altra panchina.

Contratto fino al 2018

Permanenza: 10%