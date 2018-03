Pro Vercelli, Grassadonia: “Avellino ha fisicità, non possiamo più fallire”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Pro Vercelli di Gianluca Grassadonia si prepara alla gara di domani contro l’Avellino. In conferenza, l’allenatore ha così parlato: “Arriviamo bene all’appuntamento, convinti e consapevoli delle nostre qualità. Domani non sarà decisiva, ma determinerà molto. Sappiamo chi affrontiamo e che partita ci aspetta: dovremo essere aggressivi e concentrati. Indisponibili? Restano fuori Alex e Bertosa per infortunio, Grossi e Konate per scelta tecnica. Fuori anche Da Silva per un problema alla caviglia. Recupera Alcibiade, è a disposizione. Tifosi? Mi auguro che la gente spinga i nostri ragazzi, il Piola deve essere il nostro fortino. Noi metteremo il cuore e tutto quello che avremo, i nostri tifosi saranno l’arma in più. L’Avellino ha molta fisicità, dovremo battagliare. Da adesso in poi giocherà chi ci metterà più intensità, aggressività e cuore. Ora sceglierò in base al cuore, anche se ci saranno partite ravvicinate. Dobbiamo giocare per noi stessi, per la società e per i tifosi: ho la fortuna di guidare un gruppo maturo e di uomini. Siamo caduti in maniera ingenua, ci può stare dopo una serie di partite ravvicinate. Ma adesso non possiamo più sbagliare, ne siamo consapevoli”, le parole del tecnico riportate da Magicapro.it.