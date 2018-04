Pro Vercelli, Grassadonia: "Non è impossibile contro l'Empoli, siamo vivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Grassadonia, tecnico della Pro Vercelli, ha parlato a Sky Sport prima del match di Serie B contro l'Empoli capolista:

"Nel calcio non esistono partite impossibili, tanto di cappello all'Empoli ma mia squadra è viva e oggi abbiamo piacere a giocare. Solo giocando a calcio si può arrivare all'obiettivo: per volontà, organizzazione e intensità meritiamo di avere qualche punto in più. Ci manca la finalizzazione, dobbiamo migliorare sotto quest'aspetto, lo sappiamo. La mia formazione ha le idee chiare, abbiamo sempre 3-4 occasioni a partita ma facciamo pochi gol, inoltre siamo stati penalizzati da alcune decisioni arbitrali, come contro Perugia e Avellino. Dobbiamo continuare a crederci, sappiamo di poter arrivare all'obiettivo. La Serie B è un campionato che non finisce mai. Le scelte di formazione? Oggi ho deciso di cambiare un po' tatticamente".