Pro Vercelli, Grassadonia: "Pessimo primo tempo a Cesena"

Il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia commenta così il pareggio ottenuto in rimonta sul campo del Cesena. Queste le sue parole riportate da Magicapro.it: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, dove non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dobbiamo capire le cause di questo: siamo mancati dal punto di vista mentale, magari sono stati i giorni di inattività, ci siamo lasciati travolgere dagli eventi. Sapevamo bene dell’importanza della partita. Nel secondo tempo la squadra stava facendo bene, quello che doveva fare, adesso non siamo pronti ad andare su un altro sistema di gioco. Bisogna lavorare su quello per cui lavoriamo in settimana. Vives aveva un virus intestinale, ha provato ma stava male. E’ entrato Paghera, non era facile ma è stato bravo. Alcibiade ha un problema che ha avuto negli ultimi mesi, speravamo che fosse risolto invece non lo è: nel caso sarà un problema perché perderemo un giocatore importante anche dal punto di vista del palleggio".