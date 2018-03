Pro Vercelli, Grassadonia: "Serve la gara perfetta. Non come a Cesena"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Bari: “Affrontiamo una squadra fortissima che mi ha impressionato per qualità di gioco e che viene da un buon momento di forma. Dobbiamo fare la partita perfetta in cui limitare al minimo gli errori specialmente dopo il pessimo primo tempo di Cesena dovi ci è mancato tutto. Col Bari non possiamo permetterci certe disattenzioni e non dobbiamo farci distrarre dallo stadio e dal pubblico perché la gara si gioca in 11 contro 11 e siamo obbligati a fare punti. - continua Grassadonia come riporta Magicapro.it - Raicevic? Anche se è un ex non posso pensare di farlo giocare solo per i sentimenti. Devo mettere la formazione migliore che possa dare la quadratura migliore. Sono sicuro che gli attaccanti si sbloccheranno, ma per ora la cosa più importante è l’approccio alla gara sia da parte di chi parte titolare sia da parte di chi entra a gara in corso”.