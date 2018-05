© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vito Grieco, allenatore della Pro Vercelli, è intervenuto al termine del match perso contro il Cittadella (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate da MagicaPro: "Abbiamo fatto bene nei primi 65 minuti, devo ringraziare i ragazzi perché oggi ci hanno messo il cuore, hanno messo in campo due o tre cose che abbiamo preparato e sono venute bene. Peccato per l’episodio del rigore perché ha cambiato la partita. Oggi avevamo le linee strette e corte in fase difensiva, siamo ripartiti anche qualche volta in contropiede: quello che avevo chiesto in settimana è stato messo in atto ed io sono contento nonostante la sconfitta. Per i giovani della Primavera l’esordio in B con una maglia così importante è stato un grande passo, mi dispiace perché volevo fare anche il terzo ma eravamo in emergenza".