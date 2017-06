Pro Vercelli, in settimana arrivano le firme di Firenze e Grossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Firenze e Lorenzo Grossi, sono questi i primi colpi dell'estate della Pro Vercelli. Come riporta La Stampa le due trattative sono ben avviate ed entro la fine della settimana potrebbero arrivare le firme dei giocatori. Firenze arriverà in prestito, mentre per Grossi si discute con la Roma sulle cifre del riscatto.