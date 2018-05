Pro Vercelli, Secondo: “Non capisco perché Ivan non abbia mai giocato”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Non capisco perché non abbia mai giocato Ivan”. Così il presidente della Pro Vercelli, Massimo Secondo a proposito del giocatore di proprietà della Sampdoria. “Veniva da un infortunio, ma poi stava bene e - ha proseguito il numero uno della società in conferenza stampa - non mi spiego lo scarso impiego”. Secondo ha poi parlato della stagione. “Abbiamo un budget limitato, ma la salvezza si raggiunge con le unghia e con i denti. Con un po’ di fortuna - ha concluso - sarebbe potuta andare diversamente”.