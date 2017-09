Pro Vercelli, Varini: "Ci serviva un portiere e Marcone era la scelta giusta"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ha parlato in conferenza stampa presentando il portiere Richard Marcone: “Abbiamo fatto una scelta ponderata puntando su di lui, ci serviva un portiere e pensavamo questa fosse la soluzione giusta per noi. Ha un po' di esperienza in Serie B e Lega Pro, è giovane e me ne hanno parlato bene anche dal lato umano. - continua Varini come riporta Magicapro.it - È amico di Raicevic, con cui ha giocato ai tempi di Vicenza, e questo aiuterà entrambi a inserirsi al meglio in questo gruppo”.