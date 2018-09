Ravanelli, il bomber inatteso del Padova. Che non ha parentele illustri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finora se uno nominava “Ravanelli” tutti, o quasi, andavano con la mente a Fabrizio Ravanelli, centravanti della Juventus e della Nazionale negli anni '90, noto anche con il soprannome di Penna Bianca. Ora, forse, questo cognome sarà accostato al nome di Luca, professione difensore centrale col vizio del gol. Il ragazzo classe '97, che non ha alcun legame di parentela con l'ex centravanti come ha voluto ribadire nei giorni scorsi mettendo fine a una fake news, è infatti il grande protagonista, inatteso, dell'avvio del Padova nell'anno del ritorno in Serie B. Due partite (anzi due derby come quelli con Hellas Verona e Venezia), due gol e quattro punti portati in dote ai biancoscudati che si godono così un bomber davvero poco atteso visto che nell'anno passato, in Serie C, Ravanelli andò a segno in una sola occasione nelle 17 presenze messe assieme.

A godersi lo spettacolo e il rendimento del calciatore non c'è però solo il Padova, ma anche il Sassuolo proprietario del cartellino che vede ben ricompensata la scelta di confermare il prestito ai veneti del ragazzo con la speranza di riportare in Emilia nella prossima stagione un calciatore già pronto per affrontare la Serie A.