Reggiana, la vittoria contro il Venezia può essere la svolta. Come nel 1995

Venticinque anni dopo la vittoria sul Venezia potrebbe essere quella della svolta per la Reggiana. Se nel 1995 quel successo diede il via alla scalata verso la promozione in Serie A dopo una partenza a rilento, quest’anno il 2-1 contro i veneti è sinonimo di rivincita. Rivincita per il club e la città contro il Coronavirus che aveva complicato il cammino del club emiliano costringendolo a non presentarsi a Salerno (con la sconfitta per 3-0 a tavolino attualmente sub-judice) a causa dei troppi giocatori, ben 22, positivi al virus e al fatto di aver giocato il jolly previsto dal regolamento già nella sfida precedente contro il Cittadella. Non solo, la vittoria sul Venezia, rappresenta anche – come sottolinea Tuttosport - il primo successo in Serie B nel nuovo millennio visto che il club emiliano dal 1999 a oggi ha frequentato solo i campionati di Serie C e Serie D.