Reggiana, Tosi: "Il Lecce è una corazzata. Mancosu e Coda super per la categoria"

Il direttore sportivo della Reggina Doriano Tosi ha parlato alla Gazzetta del Mezzogiorno della sfida contro il Lecce sottolineando la forza degli avversari: “Affronteremo i salentini con la consapevolezza di dovercela vedere contro una grande squadra, attrezzata per ben altri obiettivi rispetto ai nostri, ma tendendo fede ai nostri principi di gioco e cercando di sfruttare al meglio le doti che abbiamo a disposizione. Loro sono una corazzata e sarà come, con le debite promozioni, quando una neopromossa affronta la Juventus in Serie A. Alcuni giocatori sono quasi illegali in Serie B, ne dico due per tutti. Mancosu, che per qualità tecniche in Serie B è super, e Coda, il cui valore non lo scopriamo certo oggi. - continua Tosi – Obiettivi? Penso che ci saranno 12 squadre che sgomiteranno per i play off, tra queste cinque o sei si contenderanno la promozione diretta, mentre le altre otto, fra cui noi, combatteranno per conservare la categoria”.