Reggiana, Varone: "Inizio di stagione positivo. Contro il Monza dovremo essere assatanati"

Ivan Varone, centrocampista della Reggiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della formazione emiliana. Ecco quanto riportato da TuttoReggiana.com: "Secondo me il bilancio della squadra è positivo. Sapevamo che in Serie B saremmo andati incontro a delle difficoltà ma la squadra ha reagito bene ed è battagliera su tutti i cambi. Il mio rendimento? Ho iniziato la stagione in ritardo di condizione perché mi sono fatto male in vacanza e quando stavo per ritrovarla mi ha fermato il Covid. Devo fare di più per raggiungere il livello a cui posso ambire. La sfida col Monza? E' una corazzata, la sua rosa parla da sé. Posso solo dire che la Reggiana ha fame e voglia di fare punti. Rispettiamo i nostri avversari ma siamo la Reggiana quindi dovremo essere assatanati e lottare su ogni pallone praticando il nostro calcio che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto".