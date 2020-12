Reggina-Cittadella 1-3, le pagelle: Plizzari e Mastour, pasticci amaranto. Donnarumma top

vedi letture

REGGINA-CITTADELLA 1-3

Marcatori: 21' Liotti, 40' Tsadjout, 53' Proia, 70' Branca

Plizzari 4,5 - Un errore, insieme a Stavropoulos, che indirizza definitivamente la partita in favore del Cittadella. Un'uscita a vuoto che spalanca la strada a Proia e la Reggina crolla.

Delprato 6 - Cambia l'ennesima posizione della sua stagione, anche da terzino destro gioca la sua buona partita senza nessuna grossa sbavatura. Nel primo tempo duella spesso con Donnarumma.

Loiacono 6 - Si ritrova ad affrontare spesso Tavernelli, non soffre il movimento dell'attaccante del Cittadella in un ruolo diverso rispetto alle ultime due stagioni per l'ex Foggia.

Stavropoulos 5 - Concorso di colpa con Plizzari in occasione della seconda rete subita dalla Reggina, fa rimbalzare la sfera e non si intende con l'estremo difensore. Sono danni per gli amaranto.

Di Chiara 6 - Funziona l'asse, almeno fin quando rimane in campo, con Liotti. Specie nel primo tempo dominano lungo la corsia mancina, prova a spingere anche nella seconda frazione.

Rolando 5,5 - Spinge pochissimo, meno del solito. Si vede abbastanza poco a destra, quando spinge Donnarumma soffre nel tentativo di tenerlo a bada. Ha vissuto giornate migliori. (Dal 78' Peli 6 - Entra bene in partita, buone sensazioni).

De Rose 6 - Nulla da eccepire dal punto di vista dell'agonismo, uno che non toglie mai il piede per andare a contrastare gli avversari. Peccato soltanto per qualche errore in fase di possesso. (Dal 68' Mastour 5 - Per l'ennesima volta spedito in campo a partita in corso senza combinare praticamente nulla. Anzi stavolta perde anche la sfera che permette al Cittadella di ripartire per il tris che inchioda gli amaranto).

Crisetig 6 - Lucido, preciso ma non basta per la Reggina. Gioca massimo a due tocchi, si sacrifica anche in fase di non possesso per chiudere gli spazi nelle zone centrali agli avanti del Cittadella. (Dal 83' Bianchi sv).

Liotti 5 - Rovina un'ottima prestazione con un entrata sicuramente non voluta ma azzardata che gli costa il cartellino rosso, lascia i suoi in dieci nel momento delicato e vanifica così la sua quarta rete in stagione.

Rivas 6 - La prima vera prova abbastanza convincente dell'honduregno, fin quando dura la benzina è il più pericoloso tra le fila degli amaranto. Suo l'assist per il gol di Liotti. (Dal 83' Vasic 5 - Riesce a prendere voto negativo in pochi minuti come con il Chievo, secondo clamoroso gol mancato sotto porta).

Lafferty 5 - Non conferma le ottime sensazioni della sfida contro il Venezia, da affinare l'intesa con Rivas e qualche accesso di nervosismo. Sfortunato nel tocco di mano che regala il penalty agli avversari. (Dal 68' Folorunsho 6 - Prova ad alzare la pressione).

CITTADELLA

Kastrati 6 - Un tiro alto, un regalo di Vasic e il colpo di testa imparabile di Liotti. Tre conclusioni pericolose dalle sue parti, per il resto osserva i suoi continuare a vincere.

Perticone 5,5 - L'unico vero errore, suo malgrado, della sfida del Cittadella è la marcatura abbastanza leggera su Liotti in occasione del gol. Del resto non è propriamente il suo il ruolo da terzino.

Adorni 6 - Il capitano ingaggia un buon duello con Lafferty, fa spesso a sportellate con il nordirlandese specie nel primo tempo. Ha vita più facile durante la seconda frazione di gioco.

Camigliano 6,5 - Gioca con una vistosa fascia sul capo, sfodera una prestazione da leader. Non perde un contrasto, da un suo lancio nasce anche l'azione del gol di Proia.

Donnarumma 7 - Dimostra tutte le sue qualità contro una delle squadre che negli ultimi anni lo ha più corteggiato, ara la corsia mancina del campo. Quasi da ala aggiunta nei momenti di massima spinta.

Proia 7 - Nella trasferta del Granillo trova il suo secondo gol stagionale, bravo e caparbio nel crederci e sfruttare poi l'errore commesso dalla coppia Stavropoulos-Plizzari. Per il resto tanta battaglia.

Branca 6,5 - Non comincia benissimo, soffre la posizione atipica di Rivas che parte da dietro mettendolo in difficoltà nell'uno contro uno. Gli prende le misure con il passare dei minuti e nella ripresa chiude la partita. (Dal 85' Grillo sv).

Gargiulo 6 - Non riesce a proseguire ancora il suo magic moment, un problema fisico lo costringe a lasciare il campo sul finire di primo tempo. Prova comunque positiva la sua. (Dal 44' Iori 6 - Non ha il ritmo di Gargiulo ma equilibra il centrocampo).

Vita 6,5 - Apre spesso il campo con dei cambi di gioco interessanti, si piazza spesso alle spalle dei due attaccanti. Utile nell'economia del gioco del Cittadella. (Dal 73' D'Urso 6 - Poco da segnalare).

Tsadjout 6,5 - Trova il gol, anche se su rigore per pareggiare momentaneamente la sfida. Penalty perfetto ed una prestazione buona tenendo sempre occupati i difensori di casa. (Dal 73' Ogunseye 6 - Entra per la gestione finale).

Tavernelli 7 - Il classico attaccante rapido che svaria attorno alla prima punta, non concede punti di riferimento alla retroguardia amaranto. Sua la prima conclusione, entra nelle occasioni più pericolose. (Dal 73' Rosafio 6,5 - Va ad un passo dal poker colpendo il palo).