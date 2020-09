Reggina, Napoli: "Pareggio giusto, a Salerno non è mai facile"

Pareggio all'esordio per la Reggina, che resta imbattuta sul difficile campo dell'Arechi al ritorno in cadetteria. Partita equilibrata e risultato giusto, come confermato al termine della partita dal vice di Toscano Michele Napoli, che ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TuttoSalernitana.com: "Alla fine il pareggio è un risultato giusto. Il rammarico di aver sprecato tanto rimane sempre. Abbiamo sofferto tanto nella prima parte del match, ma poi siamo usciti bene e meritavamo sicuramente di più. Durante la settimana non abbiamo avuto delle notizie sulla Salernitana, quindi di conseguenza non sapevamo chi e quali calciatori venissero schierati dall’inizio. Loro sono una buona squadra, con ottimi calciatori. Venire a giocare qui non è mai facile, anzi. Comunque dobbiamo, e possiamo, migliorare ancora. La preparazione che abbiamo fatto è stata ottima, ma con poche amichevole. Sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà, soprattutto nelle prime giornate. Il gol di Casasola? Fortunoso. Dal campo ho visto che la sua intenzione era quella di mettere un cross in mezzo. Poi quelle sono delle traiettorie strane, su cui non puoi farci nulla. Menez ha una classe infinita, può far saltare gli equilibri delle difese avversarie. Ha fatto un gran gol e speriamo sia determinante per noi. Bellomo anche ha fatto bene, siamo soddisfatti della sua prova. Potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, ma ripeto è un risultato giusto".