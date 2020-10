Reggina, Toscano: "Pareggio che ci sta tutto. Peccato per quel tiro di Bianchi"

Terzo pareggio consecutivo della Reggina che esce indenne contro il Pordenone dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo. Queste le dichiarazioni del tecnico Domenico Toscano riportate dal sito ufficiale del club. "Abbiamo fatto bene nei primi 45 minuti e se il tiro di Bianchi all'ultimo istante avesse varcato la linea della porta avremmo affrontato la ripresa in modo diverso. Nei 20 minuti al rientro dagli spogliatoi il Pordenone ha fatto meglio e non era assolutamente semplice ribaltarla o comunque riprenderla. Ciurria ha tirato fuori davvero un eurogol. Alla fine è arrivato questo pari e credo ci stia tutto. Bisogna avere continuità nelle prestazioni e nei risultati. E' normale cercare di trovare quello che ci è mancato in queste settimane per portare a casa qualche punto in più".