Rieti, Cheu: "Mi aspettavo un campionato così difficile"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico portoghese del Rieti, Ricardo Cheù, ha parlato in conferenza stampa, in vista della partita di domani pomeriggio contro la Reggina: "Per noi è una partita che vale tre punti come tutte le altre. Un risultato positivo ci darebbe comunque entusiasmo. Affrontiamo una squadra che gioca una buona fase difensiva - riporta tuttoreggina.com - e che ha perso negli ultimi minuti sia col Catania sia nel recupero con il Catanzaro. Oltre al difensore Sandro Costa non sarà disponibile Papangelis, che è infortunato. Contro la Juve Stabia abbiamo giocato una buona partita, ed è difficile in questi casi andare a modificare tanto. Quello che conta è preparare bene la gara come abbiamo fatto in settimana. Mi aspettavo un campionato così difficile, anche se quando sono arrivato l'ipotesi più probabile era quella di finire nel girone B. Qui ci sono squadre che investono molto, formazioni come Reggina e Catania che io conosco perché facevano parte della serie A. Questo conta, ma noi pensiamo a noi stessi e a lavorare ogni giorno al meglio, facendo il massimo con gli uomini a disposizione, poi vedremo cosa arriverà dal mercato".