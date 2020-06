Riparte la B. Al Livorno serve un miracolo. Per Cosenza e Trapani quasi

Con l’anticipo di questo pomeriggio fra Spezia ed Empoli la Serie B riparte in blocco dopo l’antipasto del recupero di mercoledì fra Ascoli e Cremonese. Dieci giornate ad alta intensità per decidere non solo chi andrà in Serie A e chi invece scenderà di categoria, ma anche le squadre che si giocheranno i play off e i play out.

È forse in coda che la classifica appare più delineata con il Livorno ultimo a 18 punti che ha bisogno di un vero e proprio miracolo per issarsi verso i play out. Attualmente infatti i labronici si trovano a 14 dalla coppia Ascoli-Venezia e per quanto ci siano ancora 30 punti i palio appare molto difficile poter recuperare un distacco simile. Migliore è invece la situazione del duo formato da Cosenza e Trapani che si trova a quota 24 punti, -8 dalla zona play out e -9 dalla salvezza diretta. Distacchi importanti, ma non irrecuperabili anche se per entrambe sarà necessario un deciso cambio di passo oltre che qualche passo falso da parte di chi le precede.

Ascoli e Venezia sono le due squadre che allo stato attuale si giocherebbero i play out, ma la salvezza dista appena una lunghezza con il gruppone a centro classifica – Pisa, Perugia e Juve Stabia – che ha appena quattro punti di vantaggio. Sarà sopratutto a queste che le due squadre punteranno in queste ultime dieci gare per garantirsi un posto nella prossima Serie B senza dover passare da uno spareggio che solo Cosenza, Trapani e Livorno a questo punto spererebbero di giocare.