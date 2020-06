Riparte la B. Bisoli: "Giusto iniziare con Ascoli-Cremonese. Calendario? Nessuna lamentela"

Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato al Corriere dello Sport in vista della sfida contro l'Ascoli, gara rinviata il 22 febbraio scorso, che riaprirà la contesa in Serie B: "Penso che sia giusto così mettiamo a pari le partite e nessuno si potrà lamentare. Uno spareggio importante ma non determinante, sarà un incognita per tutti. Abbiamo tre turni infrasettimanali ma non ci dobbiamo lamentare perchè tutti abbiamo richiesto la ripresa del campionato. Dobbiamo fare dei sacrifici ed essere bravi a far recuperare i nostri giocatori. Sono molto contento di riprendere a giocare per dare un po’ di serenità alla nostra gente".