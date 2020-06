Riparte la B. Fra sogni play off e incubo play out. La corsa in mezzo resta accesa

Con l’anticipo di questo pomeriggio fra Spezia ed Empoli la Serie B riparte in blocco dopo l’antipasto del recupero di mercoledì fra Ascoli e Cremonese. Dieci giornate ad alta intensità per decidere non solo chi andrà in Serie A e chi invece scenderà di categoria, ma anche le squadre che si giocheranno i play off e i play out.

Nella corsa play off non ci sono solo le squadre in lotta per il secondo posto, ma anche altre che al momento si trovano a centro classifica e non possono dirsi neanche troppo tranquille viste le lunghezze di distacco dalla zona rossa di classifica. In linea teorica anche Ascoli e Venezia, che attualmente giocherebbero i play out, sono in corsa per un posto fra le sei che si giocheranno l’ultimo posto in Serie A visto che il ChievoVerona è a nove punti di distacco. Più realisticamente le due sopraccitate penseranno in primis a salvarsi senza guardare troppo avanti, così come la Cremonese che pur era partita per obiettivi più ambiziosi. Chi non si nasconde troppo è il Pescara che pur mettendo la permanenza in Serie B in cima alle priorità non ha nascosto, sopratutto nelle dichiarazioni di alcuni giocatori, la voglia di provare ad agganciare il treno play off.

In piena cosa poi ci sono Juve Stabia, Perugia e Pisa appaiate a quota 36 (-5 dal Chievo) e l’Entella a quota 38 anche se solo gli umbri eranopartiti per puntare agli spareggi promozione. Le altre tre squadre baderanno più che altro a tenere a distanza la zona calda pronte ad approfittare dei passi falsi di chi le precede per tentare un ingresso ai play off che a inizio stagione era difficilmente immaginabile.