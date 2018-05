RMC SPORT - Balata: "B contraria alle seconde squadre. Abete galantuomo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Abbiamo avuto un confronto con le altre componenti, noi abbiamo un'assemblea lunedì e porteremo in quella sede anche le riflessioni che sono state fatte oggi". Così Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, al termine del summit con le altre componenti Federali quali Lnd, Lega Pro, Aic e Aia.

La Lega di B può far parte di questa cordata?

"Stiamo facendo riflessioni molto importanti sul tema delle seconde squadre e, più in generale, delle risorse. Sembra un po' prematuro dare adesso delle valutazioni, sarà l'assemblea a decidere".

C'è la possibilità di bloccare il campionato?

"No, di blocco del campionato non ne parliamo, ma c'è una forte contrarietà. Questa riforma andava affrontata con maggiori approfondimenti e le mie società sono fortemente contrarie. Questo tema non si può affrontare senza inserirlo nel progetto relativo alla riforma dei campionati".

Quindi oggi siete stati invitati ad ascoltare le altre componenti sulla candidatura di Abete.

"Noi siamo stati lì come spettatori e informati. Ripeto, abbiamo un'assemblea il 21 e in quella sede affronteremo anche i temi di cui abbiamo parlato quest'oggi. Abete è un galantuomo, una persona di grande equilibrio. Ma noi dobbiamo riflettere e a noi interessano i temi concreti".