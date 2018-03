RMC SPORT - Balata: "Serie B in ascesa. VAR e Diritti tv i prossimi step"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine del match della Viareggio Cup fra Genoa e Spezia ha parlato ai microfoni della stampa il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata. Ecco quanto raccolto da RMC Sport: "Noi come Serie B abbiamo la missione di far crescere giovani mandandoli in campo. E' sempre un piacere vederli in campo in un torneo importante come la Viareggio Cup.

Il tema delle seconde squadre? Prima di esprimere opinioni ho l'abitudine di informarmi. Al momento credo che si parli principalmente di collocazione in Serie C ma non dico altro perché voglio informarmi meglio.

Il rendimento della Serie B? Sul fronte del prodotto calcistico stiamo riscontrando un grande successo, con dati anche sul fronte televisivo in netta crescita. Abbiamo tanti progetti da portare avanti, il primo dei quali è legato alla sostenibilità che è un problema che riguarda tutti.

Il problema degli impianti? E' la sfida del futuro per noi. Servono stadi accoglienti, che riescano ad esprimere al meglio il nostro movimento. Ci sono realtà che stanno facendo grossi sforzi, con il Frosinone che ha già costruito il suo nuovo stadio. Qui a La Spezia c'è uno stupendo centro sportivo, un altro fattore questo sul quale vogliamo lavorare.

Il VAR in Serie B? Io sono convinto che anche nel nostro campionato sia un bene avere il VAR. E' un ausilio agli arbitri e sarà di supporto anche al mezzo audiovisivo. Vogliamo farci trovare pronti alle sfide future. Sul fronte economico stiamo approfondendo e abbiamo acquisito uno studio che ci permette di capire come poter utilizzare il VAR nei nostri impianti. Ci confronteremo con l'AIA e la FIGC: siamo determinati nella riuscita.

Il campionato? Lo definirei avvincente, con partite impronosticabili ogni settimane. Siamo soddisfatti. Stiamo riscontrando interesse nel pubblico e nei media: questo ci da grande forza per il nostro percorso di miglioramento.

Le liste Under23 confermate anche per il futuro in Serie B? Vogliamo proseguire su questa linea, ma cerchiamo di studiare nuove regole che permettano ai giovani di crescere ancora con l'obiettivo della Serie A e del rilancio delle formazioni nazionali.

La contrattazione dei diritti tv? Ci accingiamo ad affrontare questo tema importantissimo per il futuro del nostro movimento. Serve trovare una nuova soluzione che ci permetta di colmare il gap esistente con le realtà europee a noi parallele".