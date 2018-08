RMC SPORT - DS Cosenza sui calendari: "Avvio difficile con Ascoli e Hellas"

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Uff. Stampa Cosenza Calcio

Stefano Trincera, direttore sportivo del Cosenza, ha commentato così il sorteggio dei calendari di Serie B: “Giochiamo subito contro l'Ascoli in trasferta e la settimana successiva con il Verona. È un campionato molto tosto, c'è l'imbarazzo della scelta e il livello è molto alto tanto che la considero una specie di A2. Stasera è arrivata anche l'ufficialità della FIGC con cui c'è massima sintonia, c'era tanta attesa perché si viveva un momento di incertezza, credo che questa sia l'indicazione più precisa e i calendari parlano chiaro. - continua Trinchera – Il Cosenza non andava in B da 15 anni e viviamo il momento con grande trepidazione vogliamo tutelare questa categoria. Mercato? A grandi linee abbiamo già tanti giocatori, ma dobbiamo inserire altri elementi per migliorare un organico di tutto rispetto per centrare la salvezza. Favorita per la Serie A? Le tre retrocesse come Benevento, Hellas e Crotone lotteranno fino alla fine. Poi ci metto anche il Palermo perché si tratta di squadre di un altro livello”.