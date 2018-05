RMC SPORT - Ds Entella: "Scelto Volpe per dare una svolta mentale"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Matteo Superbi, ds della Virtus Entella, ha parlato a margine della presenza di Gennaro Volpe come nuovo tecnico dei Diavoli Neri alla stampa presente. Ecco quanto raccolto da RMC Sport: "Perché Gennaro Volpe? E' uno di noi. Il tempo era ristretto e avevamo bisogno di una persona che conoscesse la squadra e l'ambiente. In più porta un attaccamento ulteriore alla maglia: cosa che Volpe ha per il suo passato e il suo presente. Gennaro è una persona con dei valori e siamo ben felici che lavori con noi. Lui si è messo subito a disposizione con grande forza, spirito ed energia. E'carico, ha una grande occasione e una grande sfida. La corsa salvezza? I giochi ancora non sono fatti. Ci sono sei punti i palio e il calcio ci insegna che tutto può ancora accadere. Noi vogliamo rimanere in Serie B e faremo di tutto per riuscirci. Anche se il tempo è poco. Abbiamo deciso di puntare sull'aspetto mentale, con un tecnico che porta una ventata di cambiamento che azzeri gerarchie ed equilibri. Dobbiamo raccogliere le energie mentali per affrontare le ultime due gare come quelle della vita. Iniziando da quella contro il Frosinone. La Serie B è un patrimonio di tutta Chiavari, non solo della società, per questo abbiamo chiesto il supporto di tutta la tifoseria. Mi auguro che la gente metta da parte le ruggini dell'ultimo periodo per incitare la squadra in una partita per noi fondamentale".