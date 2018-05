RMC SPORT - Entella, Volpe: “Abbiamo dato tutto, a Novara gara della vita”

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Gennaro Volpe, tecnico dell'Entella, ha parlato al microfono di RMC Sport dopo la sconfitta rimediata contro il Frosinone. “La gara di venerdì prossimo a Novara? Abbiamo questa chance per arrivare ai playout, ci proveremo. La squadra oggi ha dato il massimo, non si può rimproverare nulla ai ragazzi. C'è il rammarico di non aver fatto gol, la squadra oggi ha dato tutto. Questo è un punto di partenza per andare a Novara e fare la gara della vita. Abbinando, possibilmente, una certa cattiveria sotto porta. Oggi c'era tanta gente allo stadio, come dovrebbe essere sempre a Chiavari. I ragazzi hanno avvertito il calore, hanno ringraziato alla fine. Questo è lo spirito che bisogna avere attorno a una società come la Virtus, che dieci anni fa era in Eccellenza o Prima Categoria. Negli ultimi 20' serviva maggiore lucidità, siamo stati troppo frettolosi. Analizzeremo ogni situazione, per correggere tutto il possibile in vista della gara di venerdì”, le parole di Volpe.