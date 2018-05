RMC SPORT - Foggia, Kragl: "Peccato per i playoff, ci riproveremo"

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto in occasione del Gran galà Top 11 Serie B (trasmesso in diretta su Sportitalia) il centrocampista del Foggia Oliver Kragl ha parlato della stagione che si sta per concludere: "Penso di aver fatto un bel campionato col Foggia, purtroppo non siamo riusciti ad accedere ai playoff. Dispiace, ma è così il calcio. Non possiamo fare più nulla, ci riproveremo".