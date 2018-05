RMC SPORT - Frattali: "Tripla promozione, ci proviamo. Futuro a Parma"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere del Parma Pierluigi Frattali, intervistato da RMC Sport a margine del "Premio Gentleman" a Milano, ha parlato così: "Come hanno visto tutti, Morosini era un ragazzo sempre solare e sorridente. Ci ha lasciato un grosso vuoto. Sono onorato di ricevere questo premio, soprattutto perché è intitolato a lui e rispecchia esattamente la sua persona. Ringrazio l'associazione per questa possibilità, Morosini era un vero gentleman. Di lui ho tanti ricordi, stavamo sempre insieme a Vicenza e anche dopo, quando abbiamo cambiato squadra. Promozione? Sinceramente non pensiamo al Frosinone. Dobbiamo vincere la prossima partita per mantenere il terzo posto in classifica, fondamentale per i play-off. Penso che i ciociari in casa possano raggiungere i tre punti. Se poi non ce la dovessero fare e noi dovessimo battere lo Spezia, salire direttamente in A sarebbe ancora più bello. Stagione? Ci sono mancati a lungo Ceravolo, Calaiò e tanti altri giocatori importanti. Siamo stati vittime di molti infortuni e in un campionato così equilibrato, se ti mancano quattro-cinque elementi importanti, qualcosa perdi. È stato bravo il mister e siamo orgogliosi di giocarci la seconda posizione fino all'ultimo. Se sarà poi il Frosinone a centrare la promozione diretta, gli faremo i complimenti e ci concentreremo sui play-off. Empoli? Ha meritato sul campo questi risultati. Gioca davvero bene e davanti ha due attaccanti con numeri da record. L'Empoli ha allestito una squadra importantissima, che poi col trascorrere del tempo ha trovato la giusta amalgama. Futuro? Mi auguro di restare. A Parma sto benissimo e mi trovo benissimo. C'è una società seria e gloriosa, che merita la tripla promozione di seguito. Non è facile, ma proveremo a fare l'impresa".