RMC SPORT - Giunti: "Con Diamanti il Perugia si è rinforzato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Giunti, ex allenatore del Perugia, è stato intercettato da RMC SPORT a margine della premiazione della Panchina d'Oro:

"Allegri sta facendo un super lavoro, sotto gli occhi di tutti. In B era scontato andasse a Semplici, ed anche il premio a Stroppa è meritato: il Foggia giocava il miglior calcio in Lega Pro. Serie B? L'Empoli sta dimostrando di essere la più forte. Andreazzoli ha dato continuità, cambiando il modo di stare in campo. La squadra è più consapevole dei suoi mezzi ora. Il discorso però è ancora tutto aperto: Palermo e Frosinone hanno avuto alti e bassi. Il Cittadella mi è sempre piaciuto. Ma ci sono anche Parma, Perugia. Cerri e Di Carmine? Con Empoli e Frosinone formano i tre attacchi più forti della categoria. Per mia sfortuna a Perugia li ho avuti poco. Diamanti? Il Perugia si è rinforzato con il mercato.