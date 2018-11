RMC SPORT - Livorno, Facci: "Possiamo giocarcela fino all'ultimo"

Fonte: Dai nostri inviati, Lorenzo Marucci e Pierpaolo Matrone

Mauro Facci, ds del Livorno, ha parlato ai microfoni di RMC Sport prima della cerimonia di premiazione degli Italian Sports Awars: "La Serie B finora è stato un campionato contrassegnato dalle polemiche per i ricorsi e i mancati ripescaggi. C'è un buon livello generale, il torneo mette in luce giocatori interessanti e squadre sorpresa come Lecce e Pescara. Noi stiamo trovando difficoltà ma speriamo di invertire la rotta".

Sull'inizio difficile e il cambio in panchina: "La mancanza di risultati ci sta penalizzando. La prestazione spesso non è mancata, avremmo meritato più punti. Hanno pesato errori individuali, specialmente sulle palle inattive abbiamo subito troppi gol. Adesso speriamo di risalire la classifica e guadagnare fiducia per ottenere la salvezza, l'obiettivo iniziale. Lotteremo fino in fondo".

Sulle vicende societarie: "Situazione che inevitabilmente influisce ma dobbiamo fare quadrato e non farci turbare da quello che accade nei piani alti. Bisogna lavorare sodo, la nostra squadra può giocarsela fino all'ultimo".

Sull'esperienza di alcuni giocatori: "Dainelli non ha potuto dare il giusto contributo a causa di infortuni, non è al meglio della condizione ma quando lo sarà diventerà determinante, uno dei leader".