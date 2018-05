RMC SPORT - Livorno, Signorelli: "Questa è la promozione di Spinelli"

Il direttore sportivo de Livorno, Elio Signorelli, a RMC Sport Live Show è intervenuto per commentare la promozione in Serie B della squadra toscana: “E’ stata un’emozione meravigliosa. Questa è una vittoria di tutta la società, proprietà in primis ma anche di tutte le componenti che fanno parte del Livorno. E’ la vittoria di una società intera, di una città intera”.

E’ stata una lunghissima cavalcata, ma c’è stato un momento in cui avete pensato che la promozione fosse a rischio?

“Io ho vissuto solamente le ultime dieci giornate e quando sono stato chiamato Spinelli sicuramente non era contento dell’andamento del Livorno. Dal mio arrivo abbiamo vinto con Siena e Viterbese che sono state fondamentali. La voglia di vincere di Spinelli è stata determinante per ottenere questo grande traguardo”.

Daniele Vantaggiato ha fatto una stagione incredibile, è stato l’uomo in più del Livorno?

“Io lo portai a Livorno ormai qualche anno fa e ora mi viene facile dire che ha fatto bene. Anzi ho un po’ di rammarico perché un attaccante così importante ha dovuto fare la Serie C. Ha fatto tanti gol e campionati da cannoniere vero, non è uno da Serie C”.

Spinelli ha detto che lei resterà a Livorno, lo può confermare?

“Devo tanto al presidente e lo ringrazio, se non fosse stato per lui oggi forse sarei stato fuori dal calcio. Ho sempre messo tanta passione e voglia nel mio lavoro ma senza Spinelli sarei rimasto a casa, inspiegabilmente aggiungo perché ritengo di aver fatto qualcosa nel calcio”.

Può dirci qualcosa su mister Sottil. Spinelli ha detto di volerlo confermare?

“Non conoscevo Sottil ma ora posso dire che è un allenatore importante che potrà fare molto bene in carriera. Ha tanto entusiasmo e voglia di lavorare, credo abbia tutto per far bene così come ha già fatto da calciatore”.

Doumbia e Murilo sono stati protagonisti in questa stagione. Saranno uomini mercato per la prossima estate?

“Murilo è un giocatore importante e di nostra proprietà e sicuramente qualcuno si farà avanti. Anche per Doumbia, giocatore decisivo per la promozione del Livorno, dovremo fare delle valutazioni ma prima dovremo capire le volontà della proprietà”.

Chi è la favorita per i playoff secondo lei?

“Difficile dirlo. Mi auguro però che possa seguirci il Catania di Cristiano Lucarelli, un’altra persona fantastica che conosco molto bene. Spero possa festeggiare la promozione perché è un ragazzo con valori importanti, un uomo vero. Arrivare secondo in un girone molto complicato è un bel traguardo. Spero che anche Lucarelli possa festeggiare come noi”.