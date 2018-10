RMC SPORT - Pescara, Brugman: "Prestazione da grandi, ma restiamo umili"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

Il Pescara espugna il Picco di La Spezia. Nel post-partita ne ha parlato Gaston Brugman: "Sapevamo che qua loro sono forti, siamo riusciti a fare una grande prestazione di squadra, siamo molto contenti e vogliamo continuare così".

Fondamentali Mancuso e Monachello. Potete puntare in alto

"Sono grandi giocatori, a cui va aggiunto il gruppo: senza portieri, difensori o centrocampisti non possono fare così bene come stanno facendo. Siamo contenti di aver fatto una prestazione da grandissimi uomini".

Quali sono i vostri margini di miglioramento?

"Possiamo giocare ancora meglio palla a terra, a volte ci abbassiamo troppo: sono cose da migliorare, ma rispetto alle prime gare siamo cresciuti tanto".

Dove potete arrivare, potete tentare al salto di categoria?

"Siamo partiti umili e dobbiamo rimanere così, la nostra forza sono il lavoro che facciamo in settimana e la nostra unione di squadra. Siamo una famiglia e questo ci dà forza".