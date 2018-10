RMC SPORT - Spezia, De Col: "Non usciamo ridimensionati da questa gara"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

Lo Spezia cede il passo al Pescara. Dopo il 3-1 subito in casa, il laterale dei liguri Filippo De Col commenta così la partita: "Non usciamo ridimensionati da questa gara. Siamo consci del nostro valore, a tratti l'abbiamo dimostrato e nel secondo tempo bastava che ci girasse bene un episodio, magari sul miracolo di Fiorillo. Non abbiamo mai mollato, è chiaro che davanti avevamo una squadra in salute e con grande spirito di sacrificio".

Cosa resta di questa gara?

"Una lezione che ci deve far capire che in determinate situazioni dobbiamo essere più compatti. Però credo che i presupposti per segnare li abbiamo creati anche oggi".

Quanto ha pesato la pausa?

"Sinceramente non credo abbia pesato, anzi magari ci ha dato tempo per recuperare alcuni giocatori. Non è la sosta che ci ha fatto perdere la partita. Dobbiamo metterci sotto e pensare alle prossime partite".

Monachello e Mancuso vi hanno messo in difficoltà sui duelli aerei.

"Secondo me sono stati bravi a fare gol, però a noi sono girati male alcuni episodi che potevano andarci meglio. Loro sono stati più bravi di noi a chiudere determinate situazioni".