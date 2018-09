RMC SPORT - Spezia, De Col: "Vittoria meritata, una delle gare migliori"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

Il terzino dello Spezia Filippo De Col ha commentato così in zona mista la gara vinta contro il Carpi: “Credo che gli episodi e le statistiche parlino chiaro, abbiamo fatto una grande partita, una delle migliori in stagione. Contro il Carpi era difficile, sono tre punti fondamentali per il campionato. Primi punti in trasferta a Livorno? Cercheremo di mettere in campo la prestazione come stasera, giocheremo con il coltello tra i denti. Ci sono mancati degli episodi nelle altre gare, questo può fare la differenza. Galabinov? Speriamo non sia nulla di grave, è un giocatore troppo importante per noi”.