RMC SPORT - Spezia, De Francesco e Masi: “Vogliamo la salvezza”

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presenti all'evento 'Stelle nello Sport', il centrocampista Alberto De Francesco e il difensore Alberto Masi dello Spezia hanno parlato al microfono di RMC Sport.

Prende la parola il classe '92 ex Samp.: “Dobbiamo arrivare a quota 50 punti il prima possibile, nelle ultime gare - ha detto - abbiamo conquistato solo due punti. Proveremo a riscattarci già sabato, non sarà facile affrontare l'Ascoli. Sapremo come giocare, proveremo a fare del nostro meglio. Playoff? Ora pensiamo prima a raggiungere la salvezza. Palladino e Gilardino? Sono ottime persone e ottimi calciatori, hanno avuto qualche problema ma ci daranno una grossa mano nel finale di stagione. Speriamo che contribuiscano a farci conquistare qualche punto prezioso”.

Poi tocca al centrocampista. “L'obiettivo - ha detto - è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Dopo una sconfitta, bisogna solo reagire. La fortuna del nostro lavoro è che sette giorni dopo hai subito la chance di riscatto. Proveremo a farlo già sabato. Playoff? Il nostro primo obiettivo è la salvezza, poi penseremo ad altro”.