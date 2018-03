RMC SPORT - Spezia, Gallo: “Salvezza primo obiettivo, poi il resto"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Gallo, tecnico dello Spezia, ha parlato a margine dell'evento 'Stelle nello Sport'. Queste le parole raccolte da RMC Sport: “La classifica - ha detto - può far pensare ad altro, ma il nostro primo obiettivo sono i 50 punti che possono bastare per la salvezza. E' giusto ragionare step by step, poi vedremo cosa fare. Rapporto con l'Entella? Il clima di derby c'è sempre, per noi in questo campionato sono stati due derby fortunati e siamo felici. Penso solo alla mia squadra, spero che la Virtus si salvi. È una realtà sana, che fa calcio in maniera importante. Spero che tante squadre liguri possano fare bene”.

Sabato giocherete contro l'Ascoli, l'Entella contro la Cremonese. Sperate in un regalo? “All'inizio avremmo firmato per una situazione di classifica attuale, spero che sabato potremo dare una mano all'Entella e viceversa”.

Cosa è mancato nell'ultima gara? “Un pizzico di fortuna, certamente siamo mancati sulla cura del particolare che ci ha portato a essere una squadra solida che non subisce gol. Questo è venuto a mancare, l'ho detto ai ragazzi e stiamo lavorando in tal senso. Vogliamo tornare a subire pochi gol e a sfruttare le occasioni da rete”.

Il Picco? “Mi piace pensare che quelli che vengono adesso rappresentino lo zoccolo duro. Il Picco, per le persone che ha, si fa sempre sentire nei momenti importanti. Faremo in modo di far tornare più pubblico possibile allo stadio grazie ai nostri risultati”.