RMC SPORT - Spezia, Marino: "3 punti buoni per il morale e per la classifica"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha commentato così ai microfoni di RMC Sport la gara vinta contro il Benevento per 3-1: “È stata un’ottima gara, peccato che alla fine del primo tempo l’abbiamo riaperta. I ragazzi sono stati bravi a non disunirsi e a chiudere la gara nel secondo tempo, abbiamo creato anche presupposti per fare il quarto gol. Ricci ha fatto un’ottima gara, oggi si fa fatica a trovare elementi che non abbiano fatto un’ottima gara, anche Galabinov ha giocato per gli altri, i ragazzi non si sono impauriti e hanno tenuto il baricentro alto. La classifica è migliorata, abbiamo guadagnato punti su tutti. Sono tre punti che ci servono per il morale e per prendere consapevolezza di quello che dobbiamo fare. L’approccio deve essere sempre come oggi. Okereke? Deve restare con i piedi per terra e pensare a lavorare, per le sue caratteristiche ci serve molto. Quando sta bene è devastante, sta migliorando anche dal punto di vista tecnico. Obiettivo playoff? Dobbiamo avere la motivazione di pensare sempre alla gara successiva, non è tempo di pensarci ma di lavorare sul quotidiano”.