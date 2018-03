Rodriguez non fa rimpiangere Caputo. L'Empoli può sorridere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'era grande attesa in casa Empoli per la sfida contro il Venezia. Non solo per la forza, specialmente difensiva, dell'avversario, ma anche per l'assenza del bomber principe Francesco Caputo al fianco di Alfredo Donnarumma. Attesa anche per le risposte che avrebbe dato un Alejandro Rodriguez, calciatore arrivato a gennaio che aveva visto il campo finora per appena 22 minuti di gioco, con un assist nel 4-0 sul Parma. Lo spagnolo ha saputo gestire bene la pressione sfoderando una prestazione positiva con tanto movimento senza palla a sostegno del compagno di reparto e andando a segno per il secondo vantaggio dei toscani. Andreazzoli può così sorridere scoprendo di avere nel suo arco una freccia in più da giocarsi in questo finale di stagione per tenere la prima posizione e riconquistare la Serie A.